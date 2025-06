ШАРЛОТ ИЛИ ЕВРОПА? Мицић поново у НБА, али све ближи повратку у Евролигу

Српски плејмејкер се вратио у Шарлот Хорнетсе. Финикс Санси су продужили Васу на још годину дана, да би се потом догодио трејд у којем је Марк Виљамс кренуо пут Финикса, а Мицић се вратио у Шарлот. Уколико остане у НБА лиги могао би да заради 8,1 милиона евра.

Рачуница је јасна - Василије Мицић остаје у НБА лиги, али на папиру. Спекулише се да ће Шарлот откупити уговор српског кошаркаша, који ће тим потезом постати слободан агент.

💥🚨 Vasilije Micic is back to the Charlotte Hornets via a trade!



👀 The Phoenix Suns will use a team option to extend his contract through the next season and trade him back to the Hornets pic.twitter.com/7C9O67xXYn

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 26, 2025