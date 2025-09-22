clear sky
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
СИТНО СЕ БРОЈИ ДО СТАРТА ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА КОШАРКАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ Против Раса искуством и одбраном

22.09.2025. 14:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: ФИБА

Кошаркашице Војводине нову сезону у Првој лиги Србије отвориће гостовањем екипи Раса, што ће бити захтеван задатак за црвено-беле, о чему је говорила Наташа Анђелић, тренер новосадског тима.

– Рас се појачао са три Американке, што доказује које су амбиције клуба. Одиграле смо са њима пријатељску утакмицу, у којој смо водили и 20 разлике, али то није реалан однос снага на терену. Неће бити лако уопште у Београду. Желимо прву победу, настојаћемо да искористимо искуство и добру одбрану – навела је прослављена кошаркашица.

У предстојећем периоду само је једна ствар извесна у домаћем шампионату. Поред тога, све је отворено и баш у томе се налази шанса Војводине да направи искорак у односу на прошли период, који је такође био задовољавајући.

– Сваке године очекујемо да будемо боље него претходне. Првенство ће бити доста изједначено, јер осим доминантне Црвене звезде, свако сваког може да победи. Биће веома занимљиво. Настављамо да се ослањамо на домаћу снагу и развој младих играчица – закључила је Наташа Анђелић.

Дуел два састава на програму је у суботу у Београду, а тачно време одигравања сусрета биће ускоро познато.

В. М. П.

 

