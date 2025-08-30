ТЕК ЋЕМО НАПРЕДОВАТИ – Огњен Добрић: Уз успоне и падове, имали смо контролу 40 минута
30.08.2025. 20:01 20:03
Иако су играли без капитена Богдана Богдановића кошаркаши Србије уписали су победу над Летонијом на Евробаскету – 84:80.
У трећем колу групе А предводио их је Никола Јокић са 39 поена.
– Тешка утакмица стварно, очекивали смо и знали смо ко нам је противник. Никоме није лако са њима и 40 минута смо имали контролу, уз неке успоне и падове – рекао је српски кошаркаш Огњен Добрић.
– Много другачије него против Португала, надам се да смо напредовали и да ћемо тек напредовати за следећу утакмицу. Идемо даље. Такав је турнир и мислимо на следећи меч пробаћемо да се опоравимо и да се спремимо – истакао је Добрић.