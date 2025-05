TИМ НАПУСТИО ЕВРОЛИГУ ПОСЛЕ 12 ГОДИНА! Отишли у ФИБА лигу шампиона

Берлинска Алба, 22-струки шампион Немачке и освајач националног купа, учествоваће у предстојећој сезони 2025/26 ФИБА Лиге шампиона, званично је објављено.

Овим потезом, клуб из немачке престонице се враћа у европска такмичења под окриљем Међународне кошаркашке федерације (ФИБА) након 24 године наступа у такмичењима које организује Евролига (12 сезона у Евролиги, 12 у Еврокупу/УЛЕБ Купу).

Од своје дебитантске сезоне 1990/91. па до краја сезоне 2000/01, "Албатроси" су провели једанаест сезона у ФИБА такмичењима, а највећи успех остварили су 1995. године када су сензационално освојили Куп Кораћа.

Придруживање Албе десетој сезони ФИБА ЛШ додатно ће ојачати ово такмичење и подржати њихову визију преобликовања екосистема клупских такмичења.

Ова одлука долази и након заједничког саопштења ФИБА и НБА лиге од 27. марта, у којем је најављено истраживање могућности оснивања нове професионалне мушке кошаркашке лиге у Европи.

