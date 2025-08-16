overcast clouds
РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У ПУНОМ ТРЕНИНГУ ПРЕД НОВУ СЕЗОНУ: Лана Мијаиловић константа

16.08.2025. 20:25 20:29
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
zrk.
Фото: Лана Мијаиловић предводиће Вошу и следеће године, фото: СБРЛ

Женски рукометни клуб Војводина има јадан циљ у новом издању Б Суперлиге, а то је прво место.

Новосађанке вредно раде десет дана и спремају се како им ове сезоне елита не би измакла.

Воша је претрпеле одређене кадровске промене, дошле су искусне играчице, нови тренери, али она остаје, Лана Мијаиловић. Шапчанка је годинама у црвено-белом дресу и упркос повредама важан је део екипе. 

-Иако нам је одмор био преко потребан једва сам чекала почетак рад и упознавање са новим саиграчицама. Добро радимо и упоредо се упознајемо. Важно је да стекнемо поверење на релацији играчице - стручни штаб и да сезону дочекамо свесни да имамо исти циљ. Као и сваке године трудим се да будем при руци младим рукометашицама и новим члановима екипе. Трудимо се да и ван терена проводимо време заједно како би ојачале тимски дух - јасна је Мијаиловићева.

О новом тренеру и стручном штабу Лана има само речи хвале.

- Свака промена прија и то се јасно види у начину рада и односу са тренером. Добили смо два нова лица у стручном штабу и управа је заиста направила пун погодак. Андријана Будимир има сјајан реноме и уживање је радити са њом. Полако почињемо да радимо са лоптом и уигравамо се. Надам се да ћемо из недеље у недељу да будемо боље и да ћемо форму да потврдимо већ у дуелу са Сремом у првом колу Б Суперлиге - рекла је Шапчанка.

Војводина је направила сјајан посао довођењем неколико искусних играчица са интернационалним искуством, али и неколико младих жељних доказивања. Црвено-бели дрес следеће сезоне носиће: лево крило Нина Буразор (Кнежопољка), ангажовала и голманка Невена Радојчић (Енерга Старт Елблаг), пивоткиња Милена Милојевић (ПАОК), средњи бек Ива Петровић (ОРК Београд), и десно крило Наташа Ловрић (Магура Синсинада).

Војводина у првом колу Б Суперлиге у сезони 2025/26 игра са Сремом 20. септембра у СЦ Слана бара.

В. Гвозденовић

Распоред црвено-белих у Б Суперлиги

1. коло

Војводина - Срем

2. коло

Млади радник - Војводина 

3. коло

Војводина - Јуниор

4. коло

Топличанин - Војводина 

5. коло

Војводина - Пријепоље 

6. коло

Војводина - Спартак

7. коло

Зајечар - Војводина

8.коло

Војводина - Раднички (К)

9. коло

Београд - Војводина 

10. коло

Војводина - Раднички (Б)

11. коло

Лозница - Војводина

Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
