(ВИДЕО) МОНАКУ ТРИЛЕР ЗА Ф4 ЕВРОЛИГЕ: Пантер трагичар Барселоне

Они су у мајсторици плеј-офа четвртфинала савладали Барселону резултатом 85:84.

Монако је предводио Мајк Џејмс са 20 поена, укључујући и кош за победу, а "џокер" је био Јоргос Папајанис са 17 поена.

The layup that gave @ASMonaco_Basket the lead in the last minute! pic.twitter.com/2U0jaqNRsL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025