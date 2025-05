(ВИДЕО) ПРИМИО МВП НАГРАДУ ПА ДОМИНИРАО НА ТЕРЕНУ: Гилџес-Александер водио Оклахому до 2:0 у финалу Запада, Минесота без шансе

Пре почетка утакмице Шеј Гилџес-Александер је из руку комесара НБА лиге Адама Силвера добио награду МВП за најкориснијег кошаркаша регуларног тока сезоне. Канађанин је поново био најбољи на терену, дао је 38 поена, уз осам асистенција, три скока и три украдене лопте.



JDUB & CHET HELP SURGE the THUNDER to a 2-0 SERIES LEAD ⛈️ Jalen: 26 PTS | 10 REB | 5 AST Chet: 22 PTS | 4 REB Game 3: Saturday, 5/24 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/yw93IqRTAG

Код домаћина су одлични били и Џејлен Вилијамс са 26 поена, 10 скокова и пет асистенција, као и Чет Холмгрен са 22 поена.

У редовима Минесоте најефикаснији је био Ентони Едвардс са 32 поена, уз девет скокова и шест асистенција. Џејден Мекденијелс је убацио 22 поена, Никел Александер-Вокер 17, а Наз Рид 10 уз осам скокова.

Наредна два меча се играју у Минесоти, а пласман у финале НБА лиге обезбедиће клуб који први стигне до четири победе.

