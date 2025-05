(ВИДЕО) ШАМПИОН БРАНИ ТРОФЕЈ: Панатинаикос преко Ефеса до фајнал-фора Евролиге

Фантастичан меч одиграо је Џеди Осман, који је убацио 28 поена, уз осам скокова. Кендрик Нан постигао је 12, а Џеријан Грант додао је 11 поена.

Код Ефеса Елајџа Брајант постигао је 16, а Шејн Ларкин 11 поена.

A huge three to end the 3rd!@Paobcgr #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/DVnxYBeWFX

