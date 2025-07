(ВИДЕО) ЗВАНИЧНО: Аврамовић у Дубаију

Бивши кошаркаш Партизана и српски репрезентативац Алекса Аврамовић и званично је промовисан као нови члан Дубаија.

Дубаи је нови члан Евролиге и у доскорашњем плејмејкеру ЦСКА Москве виде решење.

Ове сезоне у шампионату Русије Аврамовић просечно бележи 12,5 поена уз 2,7 скокова и 3,5 асистенција, као и 1,3 украдене лопте за 20 минута на паркету.

"Улице Дубаија су управо осетиле српски корак... Останите уз нас", написали су на друштвеним мрежама и загонентно најавили Аврамовића.

Недуго потом, стигла је и званична објава Дубаија да је Алекса Аврамовић нови плејмејкер тог клуба.

Они су недавно озваничили долазак "бомбе" из Реал Мадрида – када је у клуб стигао Џанан Муса.

"Добро дошао у своју нову кућу, Алекса".

Welcome to your new home, Aleksa 🤎🤍🖤 pic.twitter.com/xHLcTjaVMN

— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 9, 2025