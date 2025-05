ЗА ЈОКИЋА ОКЛАХОМА ФАВОРИТ: Имају увек неког спремног за мене, знамо разлоге пораза

Оклахома је овим тријумфом изједначила на 2:2 у победама.

Кошаркаш Денвера Никола Јокић изјавио је да је Оклахома фаворит, али је додао да Нагетси нису без шанси за пласман у финале плеј-офа.

– Доста ствари је утицало на наш пораз. Они играју добру одбрану, а ја сам промашио неке отворене шутеве. Имају увек неког спремног за мене и морам да урадим бољи посао на наредној утакмици – рекао је Јокић на конференцији за медије.

🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆



▪️ Thunder even the series 2-2

▪️ Pacers take a 3-1 lead



The #NBAPlayoffs presented by Google continue Monday on ESPN! pic.twitter.com/uHcp26P9pn

— NBA (@NBA) May 12, 2025