ЗАПАД ПРИПАДА ЈОКИЋУ: Сомборац играч недеље, Тејтум први на Истоку

Денвер је имао скор 3-1, а Јокић је просечно бележио 36,5 поена, уз 16,5 скокова и 11,3 асистенције.

На Истоку најбољи је кошаркаш Бостона Џејсон Тејтум, који је бележио 25,5 поена, осам скокова и 4,5 асистенције.

Селтикси су такође имали скор 3-1.

NBA Players of the Week for Week 11.



West: Nikola Jokić (@nuggets)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/FkMC5trKSI

