ЗВЕЗДА ДОЧЕКАЛА БУДУЋНОСТ: Подгоричани елиминисали Мегу за полуфинале АБА лиге, мајсторица у Дубаију

Подгоричани су у другој утакмици четвртфинала савладали Мегу у Београду резултатом 97:82. У првом мечу Будућност је победила 96:80.



.@KKBuducnostVOLI beat @KKMegaBasket in a thrilling finish and book their ticket for the semi-finals.#ABAPlayoffs pic.twitter.com/S41HGmwFIL

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 16, 2025