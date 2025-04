ЗВЕЗДА СПРЕМА ПРВО ПОЈАЧАЊЕ: У црвено-бели дрес се враћа из редова Панатинаикоса

Црвено-бели желе да врате у своје редове Лоренца Брауна.

Добро обавештени портал "СДНА" истиче да је контакт већ остварен између две стране и да постоји реална могућност да се Браун врати први пут од сезоне 2019/2020.

Crvena Zvezda asked about the status of Lorenzo Brown in Panathinaikos. The 🇷🇸 team is the second team interested in the case of Brown after Hapoel Tel Aviv👀



Source: SDNA| @fullgazzia

