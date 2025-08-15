ЈУНИОРКЕ СРБИЈЕ ПОРАЖЕНЕ ОД ХРВАТСКЕ: Против Порторика за пласман од 13. до 16. места на Светском првенству за одбојкашице
Женска јуниорска репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) није успела да оствари победу у утакмици за пласман од 9. до 16. места на Светском првенству у Сурабаји у Индонезији.
Данас је боља од Србије била Хрватска са 3:0, по сетовима 25:23, 25:18 и 25:18, после 83 минута игре.
Хрватска је од почетка уводног сета преузела иницијативу, да би средином истог стекла залиху која је и поред свих покушаја била нестожина за јуниорке Србије. Ипак, успеле су изабранице Маријане Боричић да у завршници уводног сета да истопе велику предност ривала, што је дало наду Србије да може резултатски да се врати у меч већ у другом сету. Међутим, Хрватска је од самог старта другог сета заиграла као и у минулом, па је без већих проблема дуплирала резултат, да би у трећем стигла до заслуженог тријумфа.
Јунироке Србије ће сутра, у утакмици за пласман од 13. до 16. места играти против Порторика, а термин утакмице биће накнадно објављен.
Светско првенство у конкуренцији јуниорки (до 21, рођене 2005. и млађе) игра се до 17. августа у Сурабаји, у Индонезији.