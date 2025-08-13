ЈУНИОРКЕ СРБИЈЕ ИЗГУБИЛЕ ОД ТУРСКЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Без четвртфинала, наше младе одбојкашице играју за пласман од 9. до 16. места
Женска јуниорска одбојкашка репрезентација Србије (до 21, рођене 2005. и млађе) није успела да избори пласман у четвртфинале Светског првенства у Сурабаји у Индонезији.
Екипа Маријане Боричић је у утакмици осмине финала изгубила од Турске са 3:0, по сетовима 25:14, 25:23 и 25:10, после 66 минута игре.
Турска је једноставно била бољи ривал на терену. Већ у првом сету било је приметно да је Србија у меч ушла у грчу, што су након изједначеног почетка Туркиње искористиле и на крају препустиле нашим јуниоркама свега 14 поена. Ипак, већ у наредном сету, Србија је била далеко конкурентнији ривал. Иако је Турска поново рано стекла лепу резултатску предност, екипа Маријане Боричић се није предавала и у завршници је успела да ухвати прикључак (20:20). Ипак, Турска је убрзо стигла до четири сет лопта, да би у наставку искористила управо четврту шансу за великих 2:0. Нажалост, дилема око победника у овом мечу решена је већ у трећем сету, пошто је Турска након уводних 7:2, повела са 14:3 и 19:8, да би са 25:10 стигла до пласмана у четвртфинале.
Србија ће у петак, у разигравању за пласман од 9. до 16. места, играти против пораженог из утакмице осмине финала између Јапана и Хрватске.
Г. М.