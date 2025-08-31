МЕМОРИЈАЛ ВАГНЕРА: Одбојкаши Србије освојили сет против Бразила
Мушка сениорска одбојкашка репрезентација Србије није успела да оствари победу у последњој утакмици на „Меморијалу Вагнера“ у оквиру припрема за Светско првенство.
Србије је, у Кракову, изгубила од Бразила са 3:1, по сетовима 25:18, 22:25, 25:19 и 27:25, после 125 минута игре.
Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Дражен Лубурић са 26 поена. Вељко Машуловић је забележио 17 поена, док је Никола Брборић уписао 10. У селекцији Бразила истакао се Чизоба Едуардо Невес са 21 поеном, док је Адријано Шавијер постигао 17.
Србија је на овом турниру забележила три пораза. Прво је изгубила од Пољске са 3:0, па од Аргентине истим резултатом, и сада од Барзила са 3:1.
Сениори Србије се из Пољске враћају у недељу, 31. августа увече.
Светско првенство за одбојкаше одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима. Првенство ће се играти у две дворане: „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију и Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, где ће се одиграти сви мечеви од осмине финала до финала.
Утакмице у Х, А, Д и Е групи играће се у Арени „СМ Азијски мол“ у Пасај Ситију, а мечеви у Б, Ц, Ф и Г групи у „Аранета Колосеуму“ у Кезон Ситију.
Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили. Србија ће први меч у Х групи одиграти у недељу, 14. септембра од 11.30 часова по нашем времену. Сениори Србије ће у 2. колу Х групе играти против Кине у уторак, 16. септембра од 15 часова по нашем времену, а у последњем, 3. колу, против Бразила у четвртак, 18. септембра од 4 часа ујутро по нашем времену. Пласман у осмину финала избориће две репрезентације, а селекције из Х групе играће против две најбоље репрезентације из А групе у којој играју Филипини, Иран, Египат и Тунис.