ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ БЕЗ РЕШЕЊА ЗА „ГАУЧОСЕ“: Други пораз „орлова“ у Кракову
30.08.2025. 20:18 20:20
Коментари (0)
Одбојкаши Србије доживели су други пораз на „Меморијалу Вагнера“ у Кракову.
На припремном турниру за Светско првенство 2025, изабраници Георгеа Крецуа изгубили су од Аргентине, која је била боља убедљивим резултатом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) после 70 минута игре.
По осам поена уписали су Вук Кулпинац и Петар Крсмановић.
Дан раније је над „орловима“ славила Пољска идентичним резултатом.
Сениори Србије ће у последњем, 3. колу, у недељу, 31. августа играти против Бразила од 15.15 часова.
СП 2025. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.
Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили.