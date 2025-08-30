broken clouds
ОДБОЈКАШИ СРБИЈЕ БЕЗ РЕШЕЊА ЗА „ГАУЧОСЕ“: Други пораз „орлова“ у Кракову

30.08.2025. 20:18 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Србије доживели су други пораз на „Меморијалу Вагнера“ у Кракову.

На припремном турниру за Светско првенство 2025, изабраници Георгеа Крецуа изгубили су од Аргентине, која је била боља убедљивим резултатом 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) после 70 минута игре. 

По осам поена уписали су Вук Кулпинац и Петар Крсмановић. 

Дан раније је над „орловима“ славила Пољска идентичним резултатом. 

Сениори Србије ће у последњем, 3. колу, у недељу, 31. августа играти против Бразила од 15.15 часова.

СП 2025. у конкуренцији одбојкаша одиграће се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима. 

Србија ће играти у Х групи са Бразилом, Чешком и Кином у Манили. 

одбојкаши србије одбојка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
