ПОЉАЦИ ФУРИОЗНИ Одбојкаши Србије поражени на отварању "Меморијала Вагнера"
КРАКОВ: Мушка одбојкашка репрезентација Србије поражена је вечерас у Кракову од селекције Пољске резултатом 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) у првом колу "Меморијала Вагнера".
Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Дражен Лубурић са 14 поена, док су Александар Недељковић и Никола Брборић постигли по девет.
У селекцији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, истакао се Бартош Курек са 17 поена, док је Вилфредо Леон уписао 14.
Аргентина је у другој утакмици првог кола победила Бразил са 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).
Одбојкаши Србије ће сутра од 18 часова играти против Аргентине у другом колу, док ће се Пољска састати са Бразилом.
Србија ће на предстојећем Светском првенству играти у групи Х са Бразилом, Чешком и Кином.
СП одржава се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.