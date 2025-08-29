overcast clouds
Нови Сад
ПОЉАЦИ ФУРИОЗНИ Одбојкаши Србије поражени на отварању "Меморијала Вагнера"

29.08.2025. 23:44 23:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

КРАКОВ: Мушка одбојкашка репрезентација Србије поражена је вечерас у Кракову од селекције Пољске резултатом 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) у првом колу "Меморијала Вагнера".

Најефикаснији у репрезентацији Србије био је Дражен Лубурић са 14 поена, док су Александар Недељковић и Никола Брборић постигли по девет.

У селекцији Пољске, коју са клупе предводи српски тренер Никола Грбић, истакао се Бартош Курек са 17 поена, док је Вилфредо Леон уписао 14.

Аргентина је у другој утакмици првог кола победила Бразил са 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

Одбојкаши Србије ће сутра од 18 часова играти против Аргентине у другом колу, док ће се Пољска састати са Бразилом.

Србија ће на предстојећем Светском првенству играти у групи Х са Бразилом, Чешком и Кином.

СП одржава се од 12. до 28. септембра у Кезон Ситију и Пасај Ситију, предграђима Маниле, на Филипинима.

одбојкашка репрезентација
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
