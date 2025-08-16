НОВО ЛИЦЕ У СТРУЧНОМ ШТАБУ ВЕОЈВОДИНЕ: Владимир Војводић асистент Марака Наранчића
Иза њега је играчка каријера у млађим селекцијама и првом тиму Војводине, као и у ОК Футог и ОК Нови Сад, али је тренерски позив превагнуо и – како сам каже – “кликнуо” у правом тренутку.
Данас, са 28 година, Владимир Војводић ново је лице у стручном штабу првог тима Војводине и асистент шефа стручног штаба Марка Наранчића.
– Сваке године нека нова улога и то ми је драго. Ово гледам као један напредак – започиње Војводић и наставља: – Прошле године сам био помоћник тренеру Козићу у селекцији јуниора и кадета. Сада су ме директор Салатић и тренер Наранчић позвали да се прикључим првом тиму, као помоћник. Нисам размишљао ни секунд, прихватио сам. Када сам се определио за тренерски позив, неки циљ ми је био да једном будем и у првом тиму. Изузетна ми је част, битно ми је да учим, да радим и да напредујем као тренер. Мислим да имам од кога да научим. Срећан сам што сам овде.
Први контакт са тренерским позивом догодио се готово случајно, још док је био играч ОК Нови Сад.
– Стицајем околности неко није могао да одржи тренинг млађима, па сам ја ускочио. И одмах ми је кликнуло. Схватио сам да је то – то. Тако је све кренуло. Тада сам почео да радим са млађима, али сам био и у првом тиму помоћник Османкачу.
Од тада, тренерски позив постаје његова примарна мисија, а прилике се нижу једна за другом.
– Нисам размишљао о сениорској екипи, бар за сада, али некако све је ишло својим током. Ја верујем да ја то могу и одмах је лакше, сигурно.
Посебно истиче значај сарадње са тренером Страхињом Козићем.
– Прошле сезоне ме је Козић позвао да дођем у Војводину и да радим са њим у млађим селекцијама. Много ми је помогао и било је лако радити с њим. Мислим да нема потребе да подсећам на то шта је он урадио као играч и као тренер.
Овог лета, Војводић је био део кадетске селекције Србије, а пре тога драгоцено искуство стекао је и на међународном турниру у Италији.
–Козић ме је звао и у кадетску репрезентацију, са којом смо на Балканском првенству освојили сребро. Такође, много ми је значио и сјајан турнир у Италији. Ишао сам као тренер са координатором рада млађих селекција Драганом Чучковићем.
Војводић одлично познаје играче са којима ће сада радити у првом тиму. Верује у њихову посвећеност, као и у хемију која ће, како каже, бити један од темеља успеха.
– Добри су момци, жељни су рада. Ту смо да се боримо заједно и мислим да ће свима бити занимљива ова сезона – закључује Владимир Војводић.
За Владимира изазови тек почињу – не само на клупи, већ и у процесу личног и стручног раста. Одлучан је да оправда очекивања.