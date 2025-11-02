overcast clouds
ПРВИ СУПЕРКУП ЗА ОДБОЈКАШЕ РАДНИЧКОГ: Крагујевчани до трофеја дошли савладавши Партизан

02.11.2025. 20:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
radnicki
Фото: ОССРБ

Раднички из Крагујевца, актуелни првак Србије и победник Купа Србије, освојио је први трофеј победника Суперкупа Србије, пошто је у дворани СЦ “Рума” у Руми савладао Партизан са 3:0, по сетовима 25:23, 25:19 и 25:14, после 88 минута игре.

Крагујевчани су у присуству 2000 љубитеља одбојке у Руми стигли до трофеја после убедљиве игре током сва три сета. Млади одбојкаши Партизана су првом сету пружили јак отпор, али су потом поклекли пред искуснијим одбојкашима Радничког.

Пре почетка утакмице минутом ћутања је одата последња почаст Лазару Павловићу, трагично настрадалом џудисти Партизана.

Ђула Мештер, председник ОСС, предао је победнички пехар Ивану Костићу, капитену Радничког доо.

Срђан Јовановић, председник Скупштине општине Рума и Петар Богуновић, председник ОСВ и потпредседник ОСС, предали су златне медаље одбојкашима Радничког доо.

Иван Кнежевић, генерални секретар ОСС, предао је Игњату Допуђу, капитену Партизана Цоптецх, трофеј намењен финалисти Суперкупа.

Драгутин Ћук, технички директор ОСС, и Данило Мрђа, директор такмичења ОСС, предали су сребрне медаље одбојкашима Партизана Цоптецх.

У конкуренцији одбојкаша одиграно је 15 мечева у Суперкупу Србије. Црвена звезда је освојила 6 трофеја, Војводина из Новог Сада 5, Нови Пазар 2, а Партизан Ефбет и Раднички доо из Крагујевца по 1 трофеј.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Одбојка
