СТЕФАН МАРИЋ ПОТПИСАО ПРВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА ВОЈВОДИНОМ: Талентовани дизач се обавезао на четири године

16.08.2025. 13:53 13:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ОК Војводина
maric
Фото: Стефан Марић, фото: ОК Војводина

Након што је недавно постао пунолетан, талентовани дизач Стефан Марић, потписао је први професионални уговор са Војводином, на четири године.

Тиме је направљен важан корак у наставку његове спортске приче. Овај потез једнако потврђује и опредељеност клуба да пружа подршку младим играчима и афирмише их.

– Потписао сам професионални уговор и то је неки нови корак у мојој одбојкашкој причи. Амбиције Војводине су увек највише. Знамо шта нам је циљ, а то је што више финала и што више трофеја. Желимо да сваке сезоне да будемо све бољи – каже Стефан.

Стефан је рођен 2007, а у Војводину је стигао пре две године из СК Волеја и од тада бележи константан напредак. Освојио је шампионске титуле са кадетима и јуниорима, а прошле сезоне заиграо је и за први тим. Истиче се смиреношћу, одмереношћу, радном етиком и талентом.

– Ми ћемо ове сезоне дати све од себе. Најважније је да тренирамо јако, а надамо се да ћемо играти што бољу одбојку – поручује Марић.

Стефан је пример спортисте који зна шта жели, а клуб верује да ће управо он бити један од стубова будућих успеха црвено-белих.

ионално препозната као расадник одбојкашких талената, Војводина предњачи у раду са младима и њихову афирмацију поставља у средиште своје спортске филозофије.

ок војводина Вошин кутак
Спорт Одбојка
