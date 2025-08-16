СТЕФАН МАРИЋ ПОТПИСАО ПРВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УГОВОР СА ВОЈВОДИНОМ: Талентовани дизач се обавезао на четири године
Након што је недавно постао пунолетан, талентовани дизач Стефан Марић, потписао је први професионални уговор са Војводином, на четири године.
Тиме је направљен важан корак у наставку његове спортске приче. Овај потез једнако потврђује и опредељеност клуба да пружа подршку младим играчима и афирмише их.
– Потписао сам професионални уговор и то је неки нови корак у мојој одбојкашкој причи. Амбиције Војводине су увек највише. Знамо шта нам је циљ, а то је што више финала и што више трофеја. Желимо да сваке сезоне да будемо све бољи – каже Стефан.
Стефан је рођен 2007, а у Војводину је стигао пре две године из СК Волеја и од тада бележи константан напредак. Освојио је шампионске титуле са кадетима и јуниорима, а прошле сезоне заиграо је и за први тим. Истиче се смиреношћу, одмереношћу, радном етиком и талентом.
– Ми ћемо ове сезоне дати све од себе. Најважније је да тренирамо јако, а надамо се да ћемо играти што бољу одбојку – поручује Марић.
Стефан је пример спортисте који зна шта жели, а клуб верује да ће управо он бити један од стубова будућих успеха црвено-белих.
ионално препозната као расадник одбојкашких талената, Војводина предњачи у раду са младима и њихову афирмацију поставља у средиште своје спортске филозофије.