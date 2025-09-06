scattered clouds
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ОДБОЈКАШИЦЕ: У финалу Турска и Италија

06.09.2025. 17:50
turska
Фото: Odbojkašice Turske, foto: Tanjug (AP Photo/Sakchai Lalit)

У финалу Светског првенства за одбојкашице на Тајланду играће Турска и Италија у недељу од 14.30 часова. Утакмица за треће место између Бразил и Јапан напрограму је од 10.30 часова.

Турска, која ће играти у првом финалу на Светском првенству,  у полуфиналу је победила Јапан резултатом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

Најефикаснија у репрезентацији Турске била је Мелиса Варгас са 28 поена. Еда Ердем је постигла 13 поена, док су Зехра Гунеш и Ебрар Каракурт уписале по 12. У селекцији Јапана истакла се Јукико Вада са 22 поена, а Мају Ишикава је постигала 19.

Италија је након велике борбе савладала Бразил у полуфиналу резултатом 3:2 (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Најефикаснија у репрезентацији Италије била је Екатарина Антропова са 28 поена, док је Мирјам Сила постигла 21. У селекцији Бразила истакала се Габриела Брага са 29 поена, а Розамарија Монтибелер је уписала 20.

 

Спорт Одбојка
