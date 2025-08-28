few clouds
АДРИАНА ВИЛАГОШ ВЕЧЕРАС ЗА ТРОФЕЈ: Наша атлетичарка баца копље у финалу Дијамантске лиге

28.08.2025. 12:29
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Фото: TANJUG/Laurent Gillieron/Keystone via AP

Атлетичарка Србије Адриана Вилагош вечерас (четвртак) у 19.45 часова бацаће копље у финалу Дијамантске лиге у Цириху.

Прошле сезоне је девојка из Малог Иђошасада члак АК ТСЦ из Бачке Тополе, у свом првом финалу овог престижног светског такмичења била друга. Остварила је тада даљину 65,23 м у последњој серији и повела у том тренутку, али је актуелна олимпијска и светска шампионка Харука Китагучи надмашила тај резултат и у финишу узела највећи дијамант. 

Сада ће 21-годишња Адриана поново имати прилику да се надмеће за први бљештави трофеј Дијамантске лиге, као и вредну новчану награду. До финала је дошла сакупивши 22 поена на три митинга из серије током сезоне и као трећа се пласирала у завршницу. 

Јапанка Китагучи брани двоструку узастопну титулу и једина има бољи лични рекорд од Адриане на стартној листи – 67,38 м. Вилагош је ове сезоне побољшала лични и државни сениорски рекорд до 67,22 м, што је у овом финалу најбољи резултат од свих копљашица у 2025. 

На бацалишту чувеног стадиона Лецигрунд наћи ће се и велика Адрианина ривалка још из млађих категорија, Гркиња Елина Ценко, a међу шест најбољих ове сезоне су и актуелна олимпијска вицешампионка Јужноафриканка Џоен Дуплесис, као и вицепрвакиња света Флор Денис Руиз Хуртадо из Колумбије и бронзана са исте смотре, претходног СП у Будимпешти 2023, Аустралијанка Мекензи Литл. Биће ово одлична провера пред најважније такмичење сезоне, Светско првенство у Токију, које почиње 13. септембра. 

Адриана је у Дијамантској лиги дебитовала 2022. године када је бацала само на једном митингу, у Бриселу и била је трећа (63,00 м). Следеће године је уписала четврто (Лозана, 61,87 м) и осмо место (Хожов, 56,88 м), а 2024. је имала четири такмичења и одличне резултате – након пете позиције на првом митингу (Монако, 58,04 м), уследило је друго место (Лондон, 65,58 м), па и прва победа (Хожов, 65,60 м), те друга позиција у финалу у Бриселу. Ове сезоне је након два друга места (Рабат, 63,25 м и Осло, 63,78 м) као увод у још једну завршницу уследила победа у Лозани, пре само седам дана (63,02 м). 

адриана вилагош дијамантска лига атлетика
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Остали спортови
