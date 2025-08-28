scattered clouds
У ЧЕТВРТАК У СУБОТИЦИ СТАРТОВАЛО МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ 43. „ВОЈВОЂАНСКА ЗЛАТНА РУКАВИЦА“

28.08.2025. 14:05 14:08
Пише:
Дневник
БСС
Фото: БСС

Суботица је синоћ постала епицентар европског јуниорског бокса – на стадиону Спартака свечано је отворено 43. издање међународног турнира „Војвођанска златна рукавица“, који ће трајати до 31. августа.

У организацији Боксерског савеза Србије и уз техничку подршку БК Спартак, такмичење је окупило 56 младих боксера из десет земаља: Молдавије, БиХ, Белорусије, Казахстана, Црне Горе, Румуније, Северне Македоније, Пољске, Грчке и Србије.

У квалификационим борбама публика је имала прилику да ужива у динамичним мечевима и борбеном духу младих спортиста. Посебну пажњу привукле су борбе у категоријама 48, 52, 54 и 60 килограма код омладинки, као и дуели у категоријама 51, 54 и 63,5 килограма код омладинаца.

Финални мечеви заказани су за недељу, када ће најбољи млади боксери имати прилику да се изборе за титулу и златну рукавицу – симбол борбености, талента и међународног признања.

бокс меч бокс бокс савез
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
