ДРУГА ЕТАПА КРЕЋЕ ИЗ НОВОГ САДА: Бициклистичка 64. Трка кроз Србију почиње 16. октобра, интересовање велико

22.08.2025. 10:03
Пише:
Дневник
Извор:
Бициклистички савез Србије
спорт
Фото: Бициклистички савез Србије

Наша највећа бициклистичка манифестација, међународна 64. Трка кроз Србију Форд стартоваће ове године 16. октобра у резервату природе Мали Босут недалеко од Шида.

– Интересовање за овогодишњу Трку је велико. Већ имамо пријаве за више од 20 екипа из целог света са 180 такмичара. Они ће се поред борбе за новчане награде и трофеје надметати и за УЦИ бодове на основу којих се иде на следеће Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028. године – рекао је председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић.

Победник прве Трке кроз Србију 1939. године био је Словенац Аугуст Просинек, а победник прошлогодишње Холанђанин Квинтан Велинг.

ЕТАПЕ

16. октобар 

1. етапа а) Мали Босут - Врдник

1. етапа б) Засавица - Нови Сад

17. октобар

2. етапа Нови Сад - Београд

18. октобар

3. етапа Београд - Јагодина

19. октобар

4. етапа Јагодина- Крушевац

 

