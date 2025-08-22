ДРУГА ЕТАПА КРЕЋЕ ИЗ НОВОГ САДА: Бициклистичка 64. Трка кроз Србију почиње 16. октобра, интересовање велико
Наша највећа бициклистичка манифестација, међународна 64. Трка кроз Србију Форд стартоваће ове године 16. октобра у резервату природе Мали Босут недалеко од Шида.
– Интересовање за овогодишњу Трку је велико. Већ имамо пријаве за више од 20 екипа из целог света са 180 такмичара. Они ће се поред борбе за новчане награде и трофеје надметати и за УЦИ бодове на основу којих се иде на следеће Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028. године – рекао је председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић.
Победник прве Трке кроз Србију 1939. године био је Словенац Аугуст Просинек, а победник прошлогодишње Холанђанин Квинтан Велинг.
ЕТАПЕ
16. октобар
1. етапа а) Мали Босут - Врдник
1. етапа б) Засавица - Нови Сад
17. октобар
2. етапа Нови Сад - Београд
18. октобар
3. етапа Београд - Јагодина
19. октобар
4. етапа Јагодина- Крушевац