ДВОСЕД СРБИЈЕ ВЈЕШТИЦА-ДРАГОСАВЉЕВИЋ ДЕСЕТИ НА СП: Милица Новаковић на 11. позицији
24.08.2025. 15:49 15:51
Последњег дана Светског првенства у Милану кајакашки двосед Србије на 500 м у саставу Вељко Вјештица и Марко Драгосављевић освојио је десето место.
Тандем из Бачке Паланке (ККК Таркет) је победио у Б финалу резултатом 1:36,68
Милица Новаковић (ККК Војводина, Нови Сад) заузела је друго место у Б финалу дисциплине К1 200 м временом 42,67, а у укупном пласману нашла се на 11. позицији. Новаковићева је дан раније у А финалу била шеста у олимпијској дисциплини К1 500 м.
Бранко Лагунџић (ККК Зорка, Шабац) је, такође, био други у Б финалу у К1 500 м. На циљ је стигао за 1:43,86. У укупном пласману завршио је на 11. позицији на овој смотри.