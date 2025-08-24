clear sky
ДВОСЕД СРБИЈЕ ВЈЕШТИЦА-ДРАГОСАВЉЕВИЋ ДЕСЕТИ НА СП: Милица Новаковић на 11. позицији

24.08.2025. 15:49 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Кајакашки савез Србије

Последњег дана Светског првенства у Милану кајакашки двосед Србије на 500 м у саставу Вељко Вјештица и Марко Драгосављевић освојио је десето место.

Тандем из Бачке Паланке (ККК Таркет) је победио у Б финалу резултатом 1:36,68  

Милица Новаковић (ККК Војводина, Нови Сад) заузела је друго место у Б финалу дисциплине К1 200 м временом 42,67, а у укупном пласману нашла се на 11. позицији. Новаковићева је дан раније у А финалу била шеста у олимпијској дисциплини К1 500 м.  

Бранко Лагунџић (ККК Зорка, Шабац) је, такође, био други у Б финалу у К1 500 м. На циљ је стигао за 1:43,86. У укупном пласману завршио је на 11. позицији на овој смотри. 

милица новаковић кајакашки савез србије кајакаши србије
Спорт Остали спортови
