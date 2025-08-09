ФАТАЛНА БОРБА ЗА ТИТУЛУ Боксер умро од последица тешке повреде главе
Јапански боксер Шигетоши Котари умро је од последица тешке повреде главе у борби за титулу суперперо категорије против Јамато Хате у Токију.
Како је пренео BBC, 28-годишњи боксер умро је у петак од повреда које је задобио у борби одржаној 2. августа у Токију, за титулу у суперперо категорији Оријенталне и Пацифичке боксерске федерације (ОПБФ). Борба је завршена нерешено.
Он је после борбе одведен у болницу у Токију, где је обављена хитна операција мозга због субдуралног хематома, стања у коме се крв накупља између лобање и мозга.
Јапанска боксерска комисија саопштила је да је Котари један од двојице бораца који су после својих борби морали на операцију мозга, пошто је Хиромаса Уракава подвргнут краниотомији после дуела са Јоџијем Сајтом, који га је нокаутирао у мечу за титулу у перо категорији.
Јапанска боксерска комисија објавила је да ће се све борбе за титулу Оријенталне и Пацифичке боксерске федерације одржати у 10 уместо у 12 рунди.
Светска боксерска организација (WBO) и Светски савез бокса (WBC) одали су почаст боксеру, који је имао осам победа, два ремија и два пораза.