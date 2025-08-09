clear sky
36°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФАТАЛНА БОРБА ЗА ТИТУЛУ Боксер умро од последица тешке повреде главе

09.08.2025. 19:06 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Коментари (0)
бокс
Фото: Pixabay.com

Јапански боксер Шигетоши Котари умро је од последица тешке повреде главе у борби за титулу суперперо категорије против Јамато Хате у Токију.

Како је пренео BBC, 28-годишњи боксер умро је у петак од повреда које је задобио у борби одржаној 2. августа у Токију, за титулу у суперперо категорији Оријенталне и Пацифичке боксерске федерације (ОПБФ). Борба је завршена нерешено.

Он је после борбе одведен у болницу у Токију, где је обављена хитна операција мозга због субдуралног хематома, стања у коме се крв накупља између лобање и мозга.

Јапанска боксерска комисија саопштила је да је Котари један од двојице бораца који су после својих борби морали на операцију мозга, пошто је Хиромаса Уракава подвргнут краниотомији после дуела са Јоџијем Сајтом, који га је нокаутирао у мечу за титулу у перо категорији.

Јапанска боксерска комисија објавила је да ће се све борбе за титулу Оријенталне и Пацифичке боксерске федерације одржати у 10 уместо у 12 рунди.

Светска боксерска организација (WBO) и Светски савез бокса (WBC) одали су почаст боксеру, који је имао осам победа, два ремија и два пораза.

бокс боксери јапан
Извор:
Ало.рс
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај