ЈОШ ЈЕДНО ВЕЛИКО АТЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У СРБИЈИ: ЕП у кросу следеће године у Београду

28.08.2025. 14:49 14:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Српски атлетски савез

Још једно велико међународно такмичење у атлетици одржаће се у Београду.

Делегација Србије, коју су чинили Александар Младеновић из Секретаријата за спорт и омладину Града Београда, Јован Кантар, извршни директор Српског атлетског савеза, и Предраг Момировић, један од кључних организатора великих међународних атлетских такмичења, боравила је у Лозани где је пред Саветом Европске атлетике представила кандидатуру наше земље за организацију Европског првенства у кросу 2026. године.

Након успешне презентације и гласања, донета је одлука да Србија понесе домаћинство овог престижног такмичења. 

– Ова одлука представља још једну потврду да су Србија и Београд препознати као поуздани партнери и организатори највећих атлетских догађаја на међународном нивоу – наводи Српски атлетски савез. 

Директор Српског атлетског савеза и члан кансила Европске атлетике, Слободан Бранковић, изјавио је тим поводом:

– Велика је част што је Европска атлетика препознала нашу посвећеност и квалитет организације претходних великих такмичења. Ово је још једна потврда да Србија и Београд могу да буду домаћини најзначајнијих атлетских догађаја. Уверен сам да ћемо и Европско првенство у кросу 2026. године организовати на највишем нивоу, на понос свих грађана Србије и у корист развоја нашег спорта.

Београд је у марту 2024. био домаћин Светског првенства у кросу, као и највећим такмичењима у дворани – ЕП 2017. и СП 2022. у Београдској арени. 

