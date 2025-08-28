ЈОШ ЈЕДНО ВЕЛИКО АТЛЕТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У СРБИЈИ: ЕП у кросу следеће године у Београду
Још једно велико међународно такмичење у атлетици одржаће се у Београду.
Делегација Србије, коју су чинили Александар Младеновић из Секретаријата за спорт и омладину Града Београда, Јован Кантар, извршни директор Српског атлетског савеза, и Предраг Момировић, један од кључних организатора великих међународних атлетских такмичења, боравила је у Лозани где је пред Саветом Европске атлетике представила кандидатуру наше земље за организацију Европског првенства у кросу 2026. године.
Након успешне презентације и гласања, донета је одлука да Србија понесе домаћинство овог престижног такмичења.
– Ова одлука представља још једну потврду да су Србија и Београд препознати као поуздани партнери и организатори највећих атлетских догађаја на међународном нивоу – наводи Српски атлетски савез.
Директор Српског атлетског савеза и члан кансила Европске атлетике, Слободан Бранковић, изјавио је тим поводом:
– Велика је част што је Европска атлетика препознала нашу посвећеност и квалитет организације претходних великих такмичења. Ово је још једна потврда да Србија и Београд могу да буду домаћини најзначајнијих атлетских догађаја. Уверен сам да ћемо и Европско првенство у кросу 2026. године организовати на највишем нивоу, на понос свих грађана Србије и у корист развоја нашег спорта.
Београд је у марту 2024. био домаћин Светског првенства у кросу, као и највећим такмичењима у дворани – ЕП 2017. и СП 2022. у Београдској арени.