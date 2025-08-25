ЈСД ПАРТИЗАН СЕ ОГЛАСИО поводом иступања веслачког клуба
ЈСД Партизан се огласио поводом иступања из друштва Веслачког клуба Партизан.
Веслачки клуб је иступио из ЈСД Партизан. Поводом те ситуације изјаснили су се из Југословенског спортског друштва.
Саопштење вам преносимо у целости:
"На данашњој седници Управног одбора ЈСД Партизан донета је одлука о увођењу привремених мера у Веслачки клуб „Партизан“.
Одлука је донета на иницијативу више од 40 истакнутих чланова клуба – садашњих и бивших такмичара, међу којима су и освајачи олимпијских медаља – имајући у виду да су досадашњи органи клуба били именовани на незаконит начин, што је утврђено од стране надлежног инспекцијског органа Министарства спорта Републике Србије.
За чланове привремене управе именовани су искључиво чланови Веслачког клуба „Партизан“, бивши олимпијци и истакнути спортски радници. Њихов задатак је јасан: у најкраћем року, а најкасније у року од шест месеци, сазвати седницу Скупштине клуба на којој ће бити изабрани нови органи управљања, у потпуности усклађени са одредбама Закона о спорту.
Тврдње које су се појавиле у појединим медијима да су привремене мере уведене супротно Статуту ЈСД Партизан нису тачне. Напротив, све одлуке донете су у складу са Статутом и законима Републике Србије.
Привремене мере нису санкција већ механизам да се успостави ред, омогући транспарентно функционисање и обезбеди да Веслачки клуб „Партизан“ настави да ради у интересу својих спортиста, садашњих и будућих генерација.
Зато позивамо све чланове и пријатеље клуба да заједнички раде на решењу, кроз институције и дијалог, а не кроз неистините тврдње и непотребне поделе.
ЈСД Партизан ће и даље доследно радити на очувању правног поретка, заштити интереса спортиста и функционисању свих клубова у складу са законом", стоји у саопштењу ЈСД Партизан.