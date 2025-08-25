СКАНДАЛОЗНА ОДЛУКА ЧЕЛНИКА СПОРТСКОГ ДРУШТВА ПАРТИЗАН: Веслачи иступили из чланства
Веслачки клуб Партизан иступио је из чланства Спортског друштва црно-белих, после како они кажу скандалозне одлуке Друштва.
Наиме, ЈСД Партизан је на данашњој седницио УО донео одлуку да уведе принудну управу у ВК Партизан. Као одговор на то, делегати ВК Партизан су, на данас хитно одржаној седници Скупштине, донели одлуку о иступању из чланства у ЈСД Партизан.
Тим поводом ВК Партизан је издао саопштење, које преносимо у целини.
"ЈСД Партизан је на данашној седници Управног одбора донео незакониту одлуку да уведе принудну управу у Веслачки клуб Партизан са образложењем да у клубу влада хаотично стање и да је потребно да се клуб сачува од пропадања. Питамо се ако је то заиста тако, како је могуће да је на последњој додели признања најбољим клубовима и појединцима у ЈСД Партизан, Веслачком клубу Партизан припало чак 7 признања за најбоље у различитим категоријама?
Међутим, то није и не може бити прави разлог, а то знају и чланови Управног одбора ЈСД Партизан.
Овакву противзакониту одлуку предложио је председник ЈСД Партизан, Жељко Танасковић рекавши да се ова одлука мора донети. Истина је да су овој одлуци претходили месеци и године у којима Веслачки клуб Партизан трпео константан притисак од различитих криминогених структура људи који су се уплели у веслачки и српски спорт генерално, о чему сведоче и различите претње које су упућиване члановима управе ВК Партизан, као и уништавање личне имовине појединих чланова клуба. Упоредо с тим, исте структуре људи у сарадњи са различитим институцијама система спорта Србије кроз различите механизме правног насиља, покушавали су да оспоре рад ВК Партизан и да насилно преузму клуб, под изговором наводног незаконитог пословања и лоших резултата, о чему не постоји ни један једини доказ.
Упркос свему томе и у атмосфери која је готово немогућа за функционисање, Веслачки клуб Партизан је био окренут раду, што је довело до остваривања резултата неупоредивих са било којим другим спортским колективом у нашој земљи. Веслачки клуб Партизан је ове године освојио 35. узастопну шампионску титулу чиме је забележен најдужи низ победа једног клуба у националним спортским такмичењима. На прошлогодишњим Олимпијским играма у Паризу веслачи Партизана представљали су комплетну веслачку репрезентацију Србије забележивши изванредне резултате, док готово све млађе селекције у клубу освајају титуле државног првака.
О свим притисцима и проблемима, и клуб и чланови управе клуба, уредно су обавештавали све надлежне институције Републике Србије, не желећи да заштиту траже путем медија и јавности и верујући да су право, правда, рад и институције изнад криминала, нерада и силе. Резултате смо стварали уверени да, упркос спрези криминалних структура и појединаца из система спорта Србије, имамо подршку матичног спортског друштва – ЈСД Партизан.
Ако ставимо на страну ноторну неистину о ВК Партизан, остајемо шокирани храброшћу и смелошћу руководства ЈСД Партизан да у оваквом друштвеном тренутку искористи дневну политику за обрачун са својим најбољим спортским колективом (управо по избору спортског друштва), а у корист криминалних и корумпираних појединаца који годинама уназад чине сваки могући напор да насилно преузму клуб.
Као одговор на незаконите одлуке Управног одбора ЈСД Партизан којима се грубо угрожавају права и положај најтрофјенијег клуба у земљи, једног од оснивача овог спортског друштва и његовог најуспешнијег члана. Делегати ВК Партизан су, на данас хитно одржаној седници Скупштине, донели одлуку о иступању из чланства у ЈСД Партизан. Данас смо се уверили да је и ЈСД Партизан стао на страну оних који не мисле добро ни веслачком клубу, али ни целом спортском друштву. У моменту док се ово саопштење за јавност саставља, око Веслачког клуба Партизан се окупљају особе које са веслањем и спортом немају много везе, већ се од њих сваки спортиста и поштен човек склања од страха када их види на улици. Жалосно је што се у друштву таквих особа налази и некадашњи веслач Партизана, Андрија Шљукић који је хапшен и оптуживан за крађу и разбојништва. То су они који би, према ставу руководства ЈСД Партизан, требало да преузму и спасу Веслачки клуб Партизан од пропадања. А можда би требало да продају и предају имовину клуба неким новим инвеститорима који су заинтересовани баш за то парче земље на Ади Циганлији. Можда управо ту лежи разлог жеље да се отме најуспешнији веслачки колектив у којем тренирају најбоље девојчице и дечаци које наш спорт има.
Веслачки клуб Партизан позива симпатизере и навијаче Партизана да стану у заштиту нашег клуба од незаконитог отимања. Обраћамо се такође целокупној спортској јавности без обзира на клупску припадност. Сада је у питању Веслачки клуб Партизан, али ако се овакво насиље дозволи једном, оно лако постаје правило које се може (и хоће) применити на сваки спортски колектив. Будите уверени да нас клупске боје не могу заштити – имамо посла са далтонистима!", наводи се у саопштењу ВК Партизан.