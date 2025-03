КО ЋЕ НАСЛЕДИТИ НОВАКА ЂОКОВИЋА? Саопштена имена кандидата за Лауреус спортисту године

Шведски атлетичар Арманд Дуплантис, шпански тенисер Карлос Алкараз, светски шампион у Ф1 Холанђанин Макс Ферштапен, словеначки бициклиста Тадеј Погачар и француски пливач Леон Маршан налазе се међу номинованима за престижну награду Лауреус за најбољег спортисту у прошлој години.

Прошле године статуа је припала најбољем тенисеру света Новаку Ђоковићу, који ју је освојио пети пут (2012, 2015, 2016, 2019, 2024).

