ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА ВАТЕРПОЛИСТЕ ДО 14 ГОДИНА: Шабац први, Војводина пета

У финалу су победили Партизан док је треће место освојио Спартак. Новосадска Војводина заузела је пето место.

Резултати - Прво коло: Шабац - ТЕНТ 24:6, Партизан - Војводина 16:4, Спартак Патент ЦО - Вукови 9:6, Валис - Раднички 7:10. Друго коло: ТЕНТ - Војводина 11:13, Партизан - Шабац 8:12, Раднички - Спартак Патент Ц0 12:13, Вукови - Валис 10:1. Треће коло: Шабац - Војводина 13:8, Партизан - ТЕНТ 20:8, Спартак Патент ЦО - Валис 18:5, Раднички - Вукови 5:11.

Пласман - А група: Спартак Патент ЦО 9, Вукови 6, Раднички 3, Валис без бодова. Б група: Шабац 9, Партизан 6, Војводина 3, ТЕНТ без бодова.

Од 5 - 8 места: Раднички - ТЕНТ 11:13, Војводина - Валис 14:8. Полуфнале: Спартак Патент ЦО - Партизан 8:16, Шабац - Вукови 14:8. За седмо место: Раднички - Валис 11:5. За пето место: ТЕНТ - Војводина 8:12. За треће место: Спартак Патент ЦО - Вукови 15:6. За прво место: Партизан - Шабац 10:11.

Г. М.