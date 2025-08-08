ФЕСТИВАЛ КРАФТ ПИВА И ПРВИ НОЋНИ БАЗАР СУТРА У АПАТИНУ Више од 40 штандова, рок, панк и добра летња енергија
Апатин сутра, 9. августа, постаје домаћин Фестивала занатског пива и првог „Ноћног базара“.
Више о овим догађајима рекао је директор Туристичке организације општине Апатин, Немања Јовић.
„Ми као Туристичка организација већ дуги низ година учествујемо у организацији Фестивала крафт пива, а прошле године је та манифестација била искључиво у нашој надлежности. Зато је и ове године ушла у наш план рада и 9. август је датум који смо одредили за одржавање, само недељу дана након „Јелен каравана“ и „Deer & Beer“ фестивала“, рекао је директор Туристичке организације и истакао да је овогодишњи новитет сарадња са препознатљивим брендом „Новосадски ноћни базар“, који ће по први пут своју магију донети у Апатин.
„Они су нам се јавили са жељом да организују свој догађај у нашој општини, и тако се указала одлична прилика да спојимо две успешне манифестације — да удружимо логистику и створимо једно заједничко искуство. Туристичка организација, као и увек, биће задужена за музички програм и понуду пива, док ће „Базар“ донети свој продајни асортиман на више од 40 штандова. Због мера које су тренутно на снази у општини Апатин, у надлежности ветеринарске инспекције, а у вези са афричком кугом свиња, забрањена је продаја производа животињског порекла. Али верујемо да ће и поред тога понуда бити изузетна — јер нам је циљ да наши гости осете ширину и разноврсност онога што домаће занатлије и произвођачи могу да понуде“, закључио је Јовић.
Музички програм почиње већ од 17 часова наступом бенда „Лако ћемо“, од 19 часова публику ће загрејати рок и панк енергија бенда „Битанге“, док је главни наступ вечери резервисан за бенд „Њушке“ у 21.30 часова