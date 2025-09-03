moderate rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЛОРАН МЕКИС: Ред Бул не жури са одлуком о возачима за наредну годину у Ф1

03.09.2025. 14:19 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
red bul
Фото: Tanjug (AP Photo/Patrick Post, Pool)

Директор екипе Ред Бул Лоран Мекис изјавио је да екипа неће журити са одлуком о возачима за наредну годину у шампионату Формуле 1, пренео је званични сајт такмичења.

За екипу Ред Була возе актуелни светски првак Холанђанин Макс Ферштапен и Јапанац Јуки Цунода, који је после две трке у шампионату дошао у екипу из Рејсинг Булса.

Јапанац је заменио Лијама Лосона, који је пребачен у Рејсинг Булс.

На питање о возачкој постави за 2026. годину, Мекис је одговорио:

"Не журимо... Покушавамо да урадимо најбоље што можемо како бисмо подржали наше возаче, сигурно је да видимо свежији приступ код Јукија и трудимо се да подржимо његово напредовање.

Ферштапен се тренутно налази на трећем месту у генералном пласману возача са 305 бодова, док је Цунода тек на 19. позицији са само 12.

"Развој овог тима, као и већине тимова, фокусиран је на 2026. годину. Међутим, кључно је да искористимо ове преостале трке да сазнамо због чега ова сезона није ишла онако како је требало", рекао је Мекис за Скај спортс Ф1.

Наредна трка у шампионату Ф1 биће одржана 7. септембра за Велику награду Италије.

