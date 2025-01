ЛОРЕН МАКУГА ПОБЕДИЛА У САНКТ АНТОНУ, Вон без постоља у супервелеслалому

Макуга је победила резултатом 1:17,51 минута и забележила први тријумф у каријери у Светском купу.



Аустријанка Штефани Фенир заузела је друго место са 0,68 секунди заостатка, а трећа је била Италијанка Федерика Брињоне са 0,92 секунде заостатка.

Американка Линдзи Вон била је четврта са 1,24 секунде заостатка, а Швајцаркиња Лара Гут-Бехрами заузела је пето место са 1,26 секунди заостатка.

У пласману супервелеслалома Гут-Бехрами је прва са 205 бодова, испред Италијанке Софије Гође која има 160 бодова и Аустријанке Корнелије Хутер и Макуге, које на трећем месту имају по 158 бодова. Брињоне је пета са 150 бодова.

У укупном пласману Светског купа прва је Брињоне са 479 бодова, испред Зринке Љутић из Хрватске са 456 бодова и Швеђанке Саре Хектор са 447 бодова.

THREE IN THE TOP 15 ‼️ LFG@lindseyvonn back like she never left, finishing in sixth in her first downhill in six years 👑



& COUGGGSSSS!!! Another top 10 day for Lauren Macuga in ninth 😮‍💨



And rounding out the top American women is none other than @_BreezyJohnson with a stellar… pic.twitter.com/pAyW1CbuJO

— U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) January 11, 2025