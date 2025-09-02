clear sky
32°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1763
usd
100.0737
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕЂУНАРОДНИ ОМЛАДИНСКИ БОКСЕРСКИ ТУРНИР 43. „ВОЈВОЂАНСКА ЗЛАТНА РУКАВИЦА“ У СУБОТИЦИ Трофеји Мелинди Уташ и Ђорђу Ђорићу

02.09.2025. 14:18 14:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Бокс
Фото: БСС

Суботица је протеклог викенда била домаћин 43. „Војвођанске златне рукавице“, једног од најзначајнијих омладинских боксерских турнира у региону.

У организацији Боксерског савеза Србије, на рингу се окупило 56 младих спортиста из десет земаља, међу којима су били представници Молдавије, Белорусије, Казахстана, Црне Горе, Румуније, Северне Македоније, Пољске, Грчке, Босне и Херцеговине и Србије.

Турнир, познат по својој дугој традицији, представља важну прекретницу у развоју младих боксера, а многи шампиони управо су овде започели своје каријере. Финални дан донео је 15 борби, у којима су српски представници остварили девет победа.

Најбољом боксерком турнира проглашена је Мелинда Уташи (до 48 кг), која је у финалу на поене савладала Белорускињу Ангелину Хижовску. Титулу најбоље техничарке понела је Николина Џида (до 52 кг), бронзана са Светског IBA првенства у Будви, која је у другој рунди приморала на предају Јану Савић.

Најбољи боксер турнира био је Ђорђе Ђорић (до 80 кг), репрезентативац Србије, који је у финалу прекидом у другој рунди савладао Бакира Личину из Новог Пазара. За најбољег страног такмичара проглашен је Радослав Лончар из Црне Горе.

Ј. Г.

бокс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај