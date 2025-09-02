МЕЂУНАРОДНИ ОМЛАДИНСКИ БОКСЕРСКИ ТУРНИР 43. „ВОЈВОЂАНСКА ЗЛАТНА РУКАВИЦА“ У СУБОТИЦИ Трофеји Мелинди Уташ и Ђорђу Ђорићу
Суботица је протеклог викенда била домаћин 43. „Војвођанске златне рукавице“, једног од најзначајнијих омладинских боксерских турнира у региону.
У организацији Боксерског савеза Србије, на рингу се окупило 56 младих спортиста из десет земаља, међу којима су били представници Молдавије, Белорусије, Казахстана, Црне Горе, Румуније, Северне Македоније, Пољске, Грчке, Босне и Херцеговине и Србије.
Турнир, познат по својој дугој традицији, представља важну прекретницу у развоју младих боксера, а многи шампиони управо су овде започели своје каријере. Финални дан донео је 15 борби, у којима су српски представници остварили девет победа.
Најбољом боксерком турнира проглашена је Мелинда Уташи (до 48 кг), која је у финалу на поене савладала Белорускињу Ангелину Хижовску. Титулу најбоље техничарке понела је Николина Џида (до 52 кг), бронзана са Светског IBA првенства у Будви, која је у другој рунди приморала на предају Јану Савић.
Најбољи боксер турнира био је Ђорђе Ђорић (до 80 кг), репрезентативац Србије, који је у финалу прекидом у другој рунди савладао Бакира Личину из Новог Пазара. За најбољег страног такмичара проглашен је Радослав Лончар из Црне Горе.
