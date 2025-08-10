НА 43. ФЕСТИВАЛУ ПЛИВАЊА И ТРЧАЊА У КАЊИЖИ: Стартовало 611 маратонаца
На 43. Фестивалу пливања и трчања у Кнајижи, у организацији општине Кањиже и Спортског удружења „Брос џим“, на старту се нашло 611 учесника, активних спортиста и рекреативаца свих узраста.
Нешто више од 200 пливача своју изржљивост проверавало је на деоници Тисе од 3.000 метара, док се готово 400 тркача надметалиоулицама Кањиже, где је најдужа стаза износила 10.000 метара, а најмлађи су се такмичили на краћим деоницама.
У трци на 10.000 метара најбржи је био Бела Нађ Гелерт (Спартак, Суботица) који је стазу претрћао за 36:56 минута, други је био Бранислав Живић (НИТРО, Пужићи), а трећи Миклош Брунер (Хајдук, Кула). У конкуренцији дама прва на циљ утрчала је Чила Богнар (АК Партизан, Кањижа) у времену 41:33 минута, друга је Ева Телекине Барна (Тата, Мађарска), а трећа Анет Каваи-Мајер (Будимпешта, Мађаркса).
На стази од 4.000 метара победник је Немања Ђурић (Зрењанин) у времену 14:17 минута, испред Горана Плетикосића (Суботица) и Давида Холцеј (Тата, Мађарска). Код жена на овој деоници најбржа је била Видона Нон (Мађарска) друга је Едина Крстеканић (Бечеј) и трећа Сабина Халас (Суботица). Код такмичара млађег узраста на 2.600 метара најбржи су били Давбид Ческо (Суботица) и Мина Скајовски (Нови Кнежевац), на 1.400 метара Адам Радоцки (Сента) и Наталија Фехер (Нови Кнежевац), на 900 метара Алекса Блажић (Кикинда) и Мара Фејстамер (Мађарска).
У конкуренцији пливача на 3.000 метара тријумфовао је Матеја Видовић (Срем, Сремска Митровица), други је Петар Шегуљев (Свим Стар, Бечеј) и трећи Адам Мухи (Спартак, Суботица) . У конкуренцији дама прва на циљ стигла је Ана Ребека Нађнемеди (Свим Стар, Бечеј) испред Лена Дрк (Нови Сад) и Жофиа Пилиши (Кањижа). Код млађег узраста на деоници од 570 победници су Иван Камраш (Сента) и Петра Хужвар (Кањижа), а на 200 метара Ноел Рекецки (Шарк, Кањижа) и Хелена Савић (Суботица).
За кањишки Акватлон XЛ надметало се 48 учесника који су у истом дану пливали 3.000 метара и трћали деоницу од 10.000 метара. Победнички пехар освојио је Никола Вуксановић (Нови Сад), другопласирани је Карољ Тот Ђерђ (Суботица) и трећи Данило Пешић (Лесковац).
У конкуренцији дама победница је Амина Крспогачин (Кањижа), друга је Анико Јаблан (Бачка Топола) и трећа Анита Цалберт (Суботица). Организатори су посебно признање одлаи Иштвану Адаму из Кањиже, рођеном 1942.године, који је до сада учествовао на свим пливачким маратонима на Тиси.
М. Митровић