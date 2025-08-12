clear sky
НИКОЛА МИЉКОВИЋ И У АСЕНУ ЗАВРШИО МЕЂУ ПРВИХ 10: Први пут наступао на стази ТТ Асен

12.08.2025. 16:28
Дневник
Танјуг
miljkovic
Фото: TANJUG/PR TIM

Српски аутомобилиста Никола Миљковић прилично успешно је окончао четврту рунду у Porsche Carrera Cupu Benelux.

За разлику од већине конкурената на "гриду", члан Spark Racing Team-а први пут је наступао на стази ТТ Асен, али је сакупио нове бодове. У недељу је остварио запажен резултат освајањем осме позиције у генералном пласману односно шесте у конкуренцији "Про", док је суботњу трку завршио 14. упркос техничком проблему на аутомобилу.

Иако први пут на стази ТТ Асен, Никола се јако се брзо прилагодио, а успех је тим пре већи ако се зна да су само он и још један возач први пут возили на познатој стази на северу Холандије, за разлику од осталих такмичара.

Квалификацијама за трку претходио је само један тест у четвртак, тако да је за нашег аса то било све од припрема за тркачки викенд. На квалификацијама је био само пола секунде далеко од пол позиције, при чему треба узети у обзир чињеницу да су најбржи возачи на "гриду" већ прекаљени асови и да суштински њихова предност лежи у далеко већем искуству. 

Поред тога, у првој трци Николу је задесио проблем са аутомобилом -  задњи леви амортизер је попустио, иако је стављен нови пре две трке. Али српски аутомобилиста није очајавао, свестан тога да је ово технички спорт и да се такве ствари понекад дешавају. 

За другу трку је замењен спорни део, аутомобил је био припремљен како треба и то се одмах одразило на резултат. 

"Задовољан сам, поготово другом трком, јер сам до циља успео да побољшам позицију из квалификација и завршим на 8. месту у конкуренцији најбржих возача Porsche Cupa Benelux. Тим пре јер је ово други тркачки викенд заредом да завршавам у првој половини 'грида', у својој дебитантској сезони у шампионату на овако високом нивоу. Четири рунде су иза мене, искуство се гомила, а резултати показују да идемо у правом смеру", поручује Миљковић и додаје да сву захвалност дугује Spark Racing Teamu за који наступа, као и Ауто-мото савезу Србије од којег добија велику подршку. 

Београђанин са ентузијазмом наставља даље и већ за седам дана имаће тестове у Золдеру, уочи припрема за наредну трку која га очекује од 12. до 14. септембра. 

аутомобилизам
Танјуг
Дневник
Спорт Остали спортови
