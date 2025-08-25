clear sky
26°C
25.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВИ ДАН ФИНАЛА СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ У СПЛИТУ: Додељене медаље у стоном тенису, малом фудбалу и кошарци 3x3

25.08.2025. 15:18 15:20
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
sim
Фото: TANJUG/ Plazma Sportske igre mladih/ bg

Међународно финале Плазма Спортских игара младих у Сплиту окупило је 820 деце из Босне и Херцеговине, Србије, Словеније и Хрватске, саопштили су организатори, а првог дана такмичења додељене су медаље у стоном тенису, малом фудбалу и уличној кошарци 3x3.

У саопштењу се наводи да су мали шампиони показали да Игре нису само борба за медаље, већ и фестивал дружења, фер-плеја и заједништва.

"Сплит је јуче врвео од дечје граје, смеха и навијачке еуфорије. У граду под Марјаном стигло је чак 820 малишана, док су боје Србије дошли да бране шампиони из 47 места и градова. Њихова мисија није била само освајање медаља - већ и склапање пријатељстава и заједничко уживање у спорту. Плазма Спортске игре младих трају већ 29 сезона у Хрватској, 15 у Босни и Херцеговини, 12 у Србији и 2 у Словенији. Ове године у све четири земље учествовало је 353.848 деце, док је од оснивања кроз Игре прошло више од 3.440.000 учесника", саопштено је из СИМ.

Први дан међународног финала донео је пуно узбуђења - од стонотениских мечева, преко борби у Телеком Србија купу у малом фудбалу, па све до напетих дуела у уличној кошарци 3x3.

Стони тенис - Словенци доминирали, Србија освојила сребро.

На стонотениским столовима водиле су се велике борбе. Златне медаље отишле су у Словенију и Хрватску:

- Девојчице 2013. годиште и млађе: Сара Симончић (Шмарјешке Топлице, СЛО)

- Дечаци 2013. годиште и млађе: Лувро Посиловић (Орославље, ХРВ)

- Девојчице 2010. годиште и млађе: Карин Слатиншек (Ново место, СЛО)

- Дечаци 2010. годиште и млађе: Тибер Турншек Ковач (Цеље, СЛО).

Сребро у категорији дечака 2010. годиште и млађе освојио је Андреја Стевановић из Лесковца.

"Представљам Србију на овом међународном такмичењу. Већ сам два меча победио и очекујем да прођем групу као први, а у полуфиналу ћемо видети јер су противници из друге групе заиста јаки. Такмичење ми се много свиђа и надам се да ћу упознати још пуно другара из других земаља и стећи пријатељства за цео живот", поручио је Стевановић.

Иако овај пут без медаље, храбра Београђанка Петра Илић није скривала задовољство.

"Долазим из Београда и тренирам стони тенис. Дошла сам на турнир са жељом да победим, а сада сам већ прошла групу. Први пут сам овде у Сплиту и веома ми се допада такмичење. Надам се да ћу упознати још нових другара и волела бих да и следеће године поново дођем овде", рекла је Илић.

Телеком Србија куп - НД Приморје, Новиград 1947 и Лавови на врху.

На теренима за мали фудбал водила се права драма до последњег судијског звиждука. Победници су: 1. НД Приморје (Ајдовшчина, СЛО), 2. Новиград 1947 (Новиград, ХРВ), 3. Лавови (Сарајево, БИХ).

Улична кошарка 3x3 - мало је фалило Чачку за злато.

Посебну пажњу привукле су девојчице из екипе Ча Баскет из Чачка, које су Сплиту донеле сјајну игру и огромну енергију.

"Ми смо из Чачка, екипа Ча Баскет, и представљамо Србију. У Сплит смо дошли као прваци Србије и веома смо поносни на себе. Дружење у Сплиту је савршено и идемо ка злату", изјавиле су девојчице из Чачка.

На крају им је заиста мало фалило да освоје злато, а коначан пласман изгледа овако:

Девојчице: 1. Високе али Барбара Дубровник (ХРВ), 2. Ча Баскет Чачак (СРБ), 3. Четворке Зеница (БИХ), 4. Јокер Сомбор (СРБ).

Дечаци: 1. Скибиди Бјеловар (ХР), 2. Млађи Шакали Краљево (СРБ), 3. Цунковили Загреб (ХР)

4. Постојна, Постојна (СЛО).

Екипа Јован Поповић из Крагујевца, иако није стигла до завршнице, послала је снажну поруку:

"Дошли смо да представљамо Србију на Плазма Спортским играма младих у такмичењу 3x3 у баскету. Иако смо испали у групној овде нам је јако лепо. Дружење са свима је предивно, а Сплит је заиста посебан град", навели су Крагујевчани.

Најбољим кошаркашима и кошаркашицама признања је уручила Невена Плавшић, помоћник градоначелника Крушевца за омладину и спорт.

"На крају дана било је и славља и по нека суза, али сви су сложни - у Сплиту је најважније дружење и стварање пријатељстава. Млади спортисти наставиће дружење на плажи, а већ данас их очекују  борбе у Coca-Cola Cupu, „Лино Између две ватре“, атлетици, Wiener Städitche Cup  у рукомету, тенису и одбојци", саопштили су организатори.

Финале Coca-Cola Cupa преносиће се уживо на ТВ Арена Спорт у 20:00 часова.

Осим спорта, Игре доносе и важне едукативне поруке: радионице "Zero Waste" подсећају на очување животне средине, док кампања "Пружам руку, не подмећем ногу", у сарадњи са Дунав осигурањем, промовише борбу против свих облика насиља.

Плазма Спортске игре младих подржавају институције светског спорта - МОК, УЕФА, ФИДЕ, ФИБА, Европска комисија, као и бројни партнери: Бамби, Coca-Cola HBC, НИС, Банка Поштанска штедионица, Дунав осигурање, Millennium Team, Подравка, Topps, Телеком Србија, Wiener Städtische osiguranje, УЕФА Фоундатион.

Игре већ деценијама шире вредности пријатељства, солидарности и фер-плеја, а Сплит је још једном показао да спорт може бити мост који спаја цео регион.

сим србија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај