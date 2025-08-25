ПРВИ ДАН ФИНАЛА СПОРТСКИХ ИГАРА МЛАДИХ У СПЛИТУ: Додељене медаље у стоном тенису, малом фудбалу и кошарци 3x3
Међународно финале Плазма Спортских игара младих у Сплиту окупило је 820 деце из Босне и Херцеговине, Србије, Словеније и Хрватске, саопштили су организатори, а првог дана такмичења додељене су медаље у стоном тенису, малом фудбалу и уличној кошарци 3x3.
У саопштењу се наводи да су мали шампиони показали да Игре нису само борба за медаље, већ и фестивал дружења, фер-плеја и заједништва.
"Сплит је јуче врвео од дечје граје, смеха и навијачке еуфорије. У граду под Марјаном стигло је чак 820 малишана, док су боје Србије дошли да бране шампиони из 47 места и градова. Њихова мисија није била само освајање медаља - већ и склапање пријатељстава и заједничко уживање у спорту. Плазма Спортске игре младих трају већ 29 сезона у Хрватској, 15 у Босни и Херцеговини, 12 у Србији и 2 у Словенији. Ове године у све четири земље учествовало је 353.848 деце, док је од оснивања кроз Игре прошло више од 3.440.000 учесника", саопштено је из СИМ.
Први дан међународног финала донео је пуно узбуђења - од стонотениских мечева, преко борби у Телеком Србија купу у малом фудбалу, па све до напетих дуела у уличној кошарци 3x3.
Стони тенис - Словенци доминирали, Србија освојила сребро.
На стонотениским столовима водиле су се велике борбе. Златне медаље отишле су у Словенију и Хрватску:
- Девојчице 2013. годиште и млађе: Сара Симончић (Шмарјешке Топлице, СЛО)
- Дечаци 2013. годиште и млађе: Лувро Посиловић (Орославље, ХРВ)
- Девојчице 2010. годиште и млађе: Карин Слатиншек (Ново место, СЛО)
- Дечаци 2010. годиште и млађе: Тибер Турншек Ковач (Цеље, СЛО).
Сребро у категорији дечака 2010. годиште и млађе освојио је Андреја Стевановић из Лесковца.
"Представљам Србију на овом међународном такмичењу. Већ сам два меча победио и очекујем да прођем групу као први, а у полуфиналу ћемо видети јер су противници из друге групе заиста јаки. Такмичење ми се много свиђа и надам се да ћу упознати још пуно другара из других земаља и стећи пријатељства за цео живот", поручио је Стевановић.
Иако овај пут без медаље, храбра Београђанка Петра Илић није скривала задовољство.
"Долазим из Београда и тренирам стони тенис. Дошла сам на турнир са жељом да победим, а сада сам већ прошла групу. Први пут сам овде у Сплиту и веома ми се допада такмичење. Надам се да ћу упознати још нових другара и волела бих да и следеће године поново дођем овде", рекла је Илић.
Телеком Србија куп - НД Приморје, Новиград 1947 и Лавови на врху.
На теренима за мали фудбал водила се права драма до последњег судијског звиждука. Победници су: 1. НД Приморје (Ајдовшчина, СЛО), 2. Новиград 1947 (Новиград, ХРВ), 3. Лавови (Сарајево, БИХ).
Улична кошарка 3x3 - мало је фалило Чачку за злато.
Посебну пажњу привукле су девојчице из екипе Ча Баскет из Чачка, које су Сплиту донеле сјајну игру и огромну енергију.
"Ми смо из Чачка, екипа Ча Баскет, и представљамо Србију. У Сплит смо дошли као прваци Србије и веома смо поносни на себе. Дружење у Сплиту је савршено и идемо ка злату", изјавиле су девојчице из Чачка.
На крају им је заиста мало фалило да освоје злато, а коначан пласман изгледа овако:
Девојчице: 1. Високе али Барбара Дубровник (ХРВ), 2. Ча Баскет Чачак (СРБ), 3. Четворке Зеница (БИХ), 4. Јокер Сомбор (СРБ).
Дечаци: 1. Скибиди Бјеловар (ХР), 2. Млађи Шакали Краљево (СРБ), 3. Цунковили Загреб (ХР)
4. Постојна, Постојна (СЛО).
Екипа Јован Поповић из Крагујевца, иако није стигла до завршнице, послала је снажну поруку:
"Дошли смо да представљамо Србију на Плазма Спортским играма младих у такмичењу 3x3 у баскету. Иако смо испали у групној овде нам је јако лепо. Дружење са свима је предивно, а Сплит је заиста посебан град", навели су Крагујевчани.
Најбољим кошаркашима и кошаркашицама признања је уручила Невена Плавшић, помоћник градоначелника Крушевца за омладину и спорт.
"На крају дана било је и славља и по нека суза, али сви су сложни - у Сплиту је најважније дружење и стварање пријатељстава. Млади спортисти наставиће дружење на плажи, а већ данас их очекују борбе у Coca-Cola Cupu, „Лино Између две ватре“, атлетици, Wiener Städitche Cup у рукомету, тенису и одбојци", саопштили су организатори.
Финале Coca-Cola Cupa преносиће се уживо на ТВ Арена Спорт у 20:00 часова.
Осим спорта, Игре доносе и важне едукативне поруке: радионице "Zero Waste" подсећају на очување животне средине, док кампања "Пружам руку, не подмећем ногу", у сарадњи са Дунав осигурањем, промовише борбу против свих облика насиља.
Плазма Спортске игре младих подржавају институције светског спорта - МОК, УЕФА, ФИДЕ, ФИБА, Европска комисија, као и бројни партнери: Бамби, Coca-Cola HBC, НИС, Банка Поштанска штедионица, Дунав осигурање, Millennium Team, Подравка, Topps, Телеком Србија, Wiener Städtische osiguranje, УЕФА Фоундатион.
Игре већ деценијама шире вредности пријатељства, солидарности и фер-плеја, а Сплит је још једном показао да спорт може бити мост који спаја цео регион.