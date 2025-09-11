РАКОЊАЦ ДВА КРУГА ОД ФИНАЛА на Светском купу у Нингбоу
После дана паузе, српски су наставили учешће на четвртом Светском купу сезоне у кинеском Нангбоу.
Тандем наших репрезентативаца је изашао на ватрену линију у квалификацијама ваздушном пушком. Алекса Ракоњац је заузео 17. место, а Ковачевић 34. позицију у конкуренцији 77 стрелаца.
Ниво резулатата је, као и пре два дана у такмичењу микс парова, био висок. Ракоњац, европски јуниорски шампион, је забележио 630,3 круга, а Ковачевић 628,0. „Улазница за финале“ је вредела чак 632,3 круга. У квалификацијама је одскочио Кинез Лихао Шенг, олимпијски првак са 637,1.
Шенг је у финалу остао без злата, морао је да се задовољи сребром. Тријумфовао је Италијан Данило Денис Солацо, погодивши нови светски рекорд – 255,0, за пола круга бољи од досадашњег који је Лихао Шенг држао од прошле године.
Србију ће у петак представљати Александра Хавран у такмичењу МК пушком из тростава.
Ваздушна пушка, мушкарци: 1. Данило Денис Солацо (Италија) 255,0 (светски рекорд), 2. Лихао Шенг (Кина) 253,5, 3. Хађун Парк (Јужна Кореја) 231,9... Квалификације: 1. Шенг 637,1... 17. Алекса Ракоњац 630,3... 34. Лазар Ковачевић 628,0...