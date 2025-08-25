РАЗГОВОР С ПОВОДОМ - Историјска сезона кајакаша Страхиње Драгосављевића: Наставићу да доминирам
Златним словима је 18-годишњи Страхиња Драгосављевић исписао ову сезону.
Јасно је да српски кајак има своју звезду водиљу, о којој је ове године спортска јавност у Србији слушала само најлепше приче. Ређали су се победе, успеси, радосне вести, честитке....
Кајакаш из Бачке Паланке је остварио историјски успех освојивши три титуле на великим такмичењима, а пораз у једноседу на 200 метара доживео је само два пута. У првој сениорској сезони (млађи сениор) Страхиња је показао да је и те како спреман за окршаје са старијим и искуснијим.
Почео је годину освајањем злата на Светском купу у Сегедину и то је била назнака да и на сениорском Европском првенству у Рачицама, на ком је дебитовао у К1 200 м (прошле сезоне је веслао двосед са старијим братом Марком) може до одличја. Са великим самопоуздањем је Драгосављевић отишао на ту смотру, свестан својих могућности – окитио се титулом првака Европе и постао најмлађи првак Старог континента у сениорској конкуренцији.
Уследила је потом доминација у млађесениорској категорији у којој је постао шампион Европе и света. Сезону је крунисао дебијем на сениорском Светском првенству у Милану на ком је прошлог петка освојио четврто место, а од медаље га је делило десет стотинки.
Омиљено злато
Од три злата на великим такмичењима (два ЕП и једно СП) и тријумфа на Светском купу, Страхиња Драгосављевић је издвојио најдраже.
– Сениорско европско јер сам доказао себи да могу и са сениорима. Ту сам имао проблема са стомачним вирусом, клонуо сам духом... и тада сам доказао себи да јесам за ово, да ништа није случајно и да шта год да се дешава могу да победим – рекао је Драгосављевић.
У разговору за „Дневник“ најпре се осврнуо на ту финалну трку.
– У старту сам мислио да сам добро кренуо, али се после испоставило да баш и није тако – каже Страхиња Драгосављевић. – Како је одмицала трка осетио сам да нећу бити први, али сам истрајао и дао све од себе јер сам и пре знао тако да се извучем. Увидео сам да стижем ривале, али када сам прошао кроз циљ погледао сам лево, видео сам Грузијца и одмах сам знао шта се десило. Како сам завршио последњи завеслај, тако сам издахнуо и ту ми је прошао цео период од почетка сезоне - све је било у том једном издаху, припреме, тренинзи, сав стрес, трема, нервоза. Лошији старт ме је коштао свега, али држао сам се онога „Није коме је речено, него коме је суђено.“
За следећу сезону Бачкопаланчанин има још веће амбиције.
– Планирам да наставим са доминацијом. Имаћу 19 година, даћу све од себе, а много ћу боље знати шта и како треба да радим. Ићи ћу да побеђујем тако да се не гледа фото-финиш, него да се чим се појавим на неком такмичењу зна колико убедљиво ћу да тријумфујем – јасно је поручио Страхиња Драгосављевић.
Винуо Србију до висина
Остао је, наравно, жал за медаљом на сениорском СП.
– Највише ми је жао што само сад имам 18 година и нећу више имати прилике да у тим годинама освојим све. Ништа није пропало, наравно. Опет сам се уписао у историју и урадио што нико није до сада. Драго ми је због тога, и што сам Србију успео да догурам довде. Младима, највише код куће, сам ставио до знања да се све може и то ме јако испуњава. Драго ми је што сам био доминантан кроз целу сезону - изгубио сам само две трке, финале на СП у Милану и квалификације на ЕП, у свим другим сам био најбржи – истакао је Драгосављевић.