(ВИДЕО) ОЛИМПИЈСКА ШАМПИОНКА ШАКАРИ РИЧАРДСОН ТУКЛА МОМКА КРИСТИЈАНА КОЛМАНА НА АЕРОДРОМУ: Испливао снимак, због овога је ухапшена
Једна од најбољих атлетичарки данашњице Шакари Ричардсон напала је дечка Кристијана Колмана на аеродрому у Сијетлу.
Америчка атлетичарка Шакари Ричардсон (25) недавно је ухапшена због физичког напада на свог дечка, такође познатог америчког спортисту Кристијана Колмана (29) вишеструког светског шампиона на 60 и 100 метара. Инцидент се догодио на аеродрому, а снимиле су га сигурносне камере и јасно се види шта се дешава.
На почетку снимка Шакари вуче Кристијана за ранац, док он покушава да се удаљи од ње. Она успева да га заустави тако што стаје испред њега, још неколико десетина секунди одбија да га пусти да оде, а затим га гура ка зиду. На крају, Шакари Ричардсон је свог дечка гађала одређеним предметом, за који се претпоставља да су слушалице. Погледајте снимак са камера:
Након нереда који је направила на аеродрому у Сијетлу, Шакари Ричардсон је задржана у полицији. Њен дечко није желео да подиже оптужницу иако је имао могућност за то јер је славна атлетичарка приведена због насиља у породици. Шакари је сутрадан пуштена на слободу, а ово није њен први сукоб са законом - својевремено је пропустила Олимпијске игре у Токију због суспензије након узорка урина у којем је био присутан канабис.
Упркос тим проблемима, Шакари Ричардсон је једна од најбржих жена на планети свих времена. Њен лични рекорд на 100 метара је 10.65, а у последње две године имала је неколико изузетних остварења. Освојила је златне медаље на Светском првенству у Будимпешти на 100 и 4x100 метара, док је на 200 метара стигла до бронзе. На Олимпијским играма у Паризу освојила је сребро на 100 метара и злато у штафети 4x100. Препознатљива је по карактеристичним шареним фризурама и дугим ноктима које показује на такмичењима.
Велике резултате у каријери има и њен дечко Кристијан Колман. Он има једно злато на 100 метара на Светском првенству, два злата у штафети 4x100, као и још три сребрне медаље са светских првенстава - једну самостално и две у штафетама. На Светским првенствима у затвореном два пута је освајао злато на 60 метара, док је у Београду 2022. године био сребрни.