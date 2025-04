(ВИДЕО) СКАНДАЛ НА ЕВРОПСКОМ ПРВЕНСТВУ У РВАЊУ: Рус "Албанца" назвао издајником

Мамијашвили, који је иначе и потпредседник Светске рвачке асоцијације, био је задужен да окити најбоље, па тако и Чермена Валијева, земљака, који наступа под заставом Албаније.



Уручио му је златно одличје, али је сам чин стављања медаље око врата био агресиван, што је изненадило и Валијева.

"Назвао ме је издајником. Био сам збуњен", рекао је Валијев.

Валијев наступа за Албанију од јуна 2024. године. На Олимпијским играма у Паризу освојио је бронзу у категорији до 74 килограма.

"Када сам одлучио да се такмичим за другу државу (Албанију), поштовао сам међународне процеуде. Све је било званично потписано. Платио сам пет хиљада евра Међународној федерацији и пет хиљада евра руској Рвачком савезу Русије", каже Валијев.

Russian Wrestling Chief Humiliates Champion



Russian Wrestling Federation President Mikhail Mamiashvili aggressively "congratulated" Chermen Valiev on his European Championship win, yanking the medal around his neck like a noose.



Valiev, who now competes for Albania, may have… pic.twitter.com/Xupwpm2Pmk

