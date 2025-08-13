ЗАВРШЕН КАМП У КАРАТШУ: Успешан рад у новом простору
Стрељачки савез Србије је наставио вишедеценијску традицију организације летњих кампова за перспективне стрелце ваздушним оружјем.
Ове године, у раду седмодневног кампа одржаног у Спортском центру завода за спорт и медицину спорта у Караташу учествовало је 57 стрелаца и тренера. ССС камп организује под патронатом Министарства омладине и спорта, а намењен је талентима кадетског узраста. Ове године су тренирали девојчице и дечаци рођени 2009. и млађи.
За разлику од прошлих година, тренинзи нису одржани у ваздушној стрељани у Караташу, већ у већем простору.
- У договору Стрељачког савеза и Завода за спорт и медицину спорта Србије, у фискултурној сали кампа у Караташу постављено је монтажно стрелиште горњомилановачке дружине „Драган Јевтић Шкепо“. На располагању смо имали 27 стрељачких места. У већем простору смо, разумљиво, имали и боље услове за рад – преноси Саша Икер, руководилац стручног рада у кампу, иначе координатор за млађе категорије у стручном штабу Стрељачког савеза Србије.
У Караташу је тренирало 40 стрелаца из 25 српских клубова, као и петоро гостију из Републике Српске.
У кампу је у улози промотера учествовала и наша репрезентативка, млађа јуниорка, Анђелија Стевановић. Она је у Караташ стигла директно са Европског јуниорскогпрвенства малокалибарским оружјем у Шаторуу, где је као чланица екипе пушком освојила бронзу у дисциплини Трио тростав.
- Програм кампа се састојао од три врсте рада – тренинзи физичке припреме, тренинзи у стрељани, и предавања на разлиличите теме, које смо приређивали увече. Стрелци су били расположени за рад, а похвале заслужује и стручни тим. Радује ме озбиљан приступ клупских тренера, пре свега оних млађих – оцењује Икер.
Било је времена и за одмор и дружење. Један од слободних термина је искоришћен за посету оближњој Хидроелектрани „Ђердап“.
На крају кампа је одржано контролно такмичење, са квалификацијама и финалима.
Пушком су победе однели Софија Адамовић из Јединства из Старе Пазове и нада Партизана, Давид Савић, док су пиштољем најпрецизнији били Лесковчанка Лена Ристић и Матеја Димић из београдског Олимпа.
Медаље најуспешнијима поделила је промотор Анђелија Стевановић, која је и сама претходних година стасавала кроз рад у кампу у Караташу.
Пушка, девојчице, финале: 1. Софија Адамовић (Јединство Стара Пазова) 245,7, 2. Емилија Стевановић (Колубара) 244,2, 3. Дрена Ристивојевић (Нови Београд-Ушће) 223,0...
Пиштољ, девојчице, финале: 1. Лена Ристић (ГТ Лесковац) 231,0, 2. Ема Цвејин (Кикинда) 228,7, 3. Јована Недељковић (Академац) 203,2...
Пушка, дечаци, финале: 1. Давид Савић (Партизан) 241,2, 2. Мартин Лазаревић (Гатос) 240,7, 3. Павле Милановић („Чика Мата“) 219,9...
Пиштољ, дечаци , финале: 1. Матеја Димић (Олимп) 230,5, 2. Стефан Чолић (НБГ Ушће) 224,0, 3. Данило Поповић (ГТ) 205,2...