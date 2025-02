ДАНЦИ ДОМИНИРАЈУ СВЕТОМ: Четврта титула у низу, Хрвати и трећи пут без злата, дотучени у финалу

„Викинзи“ су у финалу Светског првенства у Ослу савладали Хрвате 32:26 (16:12) и задржали трон.

С друге стране, Хрвати су остали без друге титуле, пошто су прву освојили 2003. године, а после су имали још две прилике, 2005. и 2009, али су поражени у финалу.

WE LIVE IN THE 𝐃𝐄𝐍𝐌𝐀𝐑𝐊 𝐄𝐑𝐀 🏆🇩🇰 Denmark defeat Croatia and stay on top of the world, where they've been since 2019 🤩 𝐔𝐧𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐝.#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/4zS1atxHNH

— International Handball Federation (@ihfhandball) February 2, 2025