ИВА ПЕТРОВИЋ НОВА ИГРАЧИЦА ЖРК ВОЈВОДИНА: Насмејаног лица на тренинге

19.08.2025.
Пише:
Вук Гвозденовић
ОРК Београд
Фото: орк Београд

Рукометашице Војводине добиле су значајна појачања пред нову борбу за улазак у највиши ранг такмичења.

Повреде, кратка клупа и неискуство коштали су црвено-бели тим у претходној сезони, али је клуб, довођењем нових играчица и продужетком сарадње са онима које су већ биле ту, направио крупан корак ка остварењу циља.

Међу новим играчицама је и средњи бек Ива Петровић, која је прошле године бранила боје Београда, где је играчки напредовала и стекла преко потребно искуство.

– У лепом сећању ми је остало време проведено на терену у дресу Београда. На прави начин сам искористила сваки минут. Београд је клуб који пружа шансу младим играчицама, а добре партије су ме препоручиле Војводини, чији позив нисам хтела да одбијем – истакла је Петровићева, која је прошле сезоне одиграла 19 утакмица и постигла 86 голова.

Новосађанке вредно тренирају од 6. августа.

– Тренинзи у припремном периоду су веома напорни, али морамо да се навикнемо на то. Фокус је на физичкој спреми и јачању тела како бисмо избегле повреде. Води се рачуна о здрављу сваке играчице, што је веома важно. Постепено почињемо рад са лоптом, који нам прија након кондиционих тренинга – нагласила је нова играчица Воше, рођена 2006. године.

Војводина је, поред Иве Петровић, ангажовала и чуварку мреже Невену Радојчић (Енерга Старт Елблаг), пивоткињу Милену Милојевић (ПАОК), Нину Буразор (Кнежопољка) и десно крило Наташу Ловрић (Магура Синсинада).

Спорт Рукомет
