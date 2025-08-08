ЈУГА ЕНОМОТО ПРВИ РУКОМЕТАШ ИЗ ЈАПАНА У ВОШИНОМ ДРЕСУ: „Самурај” тражи срећу у Српској Атини
Рукометаши Војводине почели су са радом за предстојећу сезону у којо за циљ имају да поново освоје Куп ,,Проф. др Бранислав Покрајац", али и да се домогну шампионске титуле која је тренутно у власништву Партизана.
Црвено-бели су имали неколико промена у тиму, а један од новајлија је Југа Еномото који покрива позиције десног крила-бека. Продефиловали су кроз Вошу многи странци који су довођени са циљем да се уз гро српских играча боре за титуле. Ипак Еномото је први Јапанац који ће заиграти у црвеном-белом дресу.
Ено, како га саиграчи зову је претходне четири године играо у Мађарској за Кечкемет, Будаји и Татабања, а са репрезентацијом Јапана био је сребрни на првенству Азије прошле године.
- Веома сам срећан што сам дошао у Војводину. После дужег периода у Мађарској одлучио сам да је време да променим средину и након првих тренинга рекао бих да нисам погрешио. Тражио сам тим у ком могу да напредујем у свим аспектима игре и нисам оклевао када је стигао Вошин позив. Услови у клубу су феноменални и на мени је да вредно радим, заслужим поверење тренера и обрадујем навијаче - поручио је јапански репрезентативац рођен 2000. године.
Кренуо очевим стопама
Еномото је и разговору за наш лист рекао да је био свестран спортиста. У родном Јапану је тренирао и фудбал и тенис, али је превагнула љубав према рукомету коју му је усадио отац, рукометни тренер.
-Мој отац је разлог зашто сам заволео рукомет и почео да га тренирам. Он је тренер и често сам време проводио на припремама. Волео сам више спортова, фудбал и тенис нешто више, али ме је рукомет највише привукао и остао моја највећа спортска љубав - закључио је Јапанац.
Еномото је истакао да му није било лако када је из домовине дошао у Мађарску, али да период проведен тамо сматра успешним.
- Четири сезоне проведене Мађарској су ми донеле много и напредовао сам из године у годину. На почетку сам се мучио да пронађем праву форму и на живот у другој држави, али сам имао среће да играм у добрим клубовима. Посебно бих истакао Татабању са сјајним саиграчима, стручним штабом и навијачима. Играо сам Лигу Европе са овом екипом и захвалан сам на свему што сам с њом урадио - рекао је Еномото.
В. Гвозденовић