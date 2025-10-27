ЛАНА МИЈАИЛОВИЋ О НОВОЈ ПОБЕДИ РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ: Контрама до двоцифреног суфицита
Доминантно, ефикасно и очекивано – тако би се у три речи могла описати победа рукометашица Војводине над Спартаком у шестом колу Б Суперлиге. Изабранице Андријане Будимир још једном су потврдиле зашто су главне кандидаткиње за повратак у елитни ранг.
Новосађанке су све решиле већ у првом делу сусрета, постепено увећавале предност и на крају славиле убедљиво – 40:20 (18:9).
– Већ након десет уводних минута било је јасно да смо на правом путу ка победи. Биле смо боље све време, доминирале смо и предност је стално расла. Кључ успеха била је тимска игра – биле смо компактне, тачно се знало ко шта ради. Ако наставимо у овом ритму, за нас нема зиме – поручила је капитенка Војводине Лана Мијаиловић.
Сјајну партију на голу имала је Невена Радојчић са 13 успешних интервенција. У нападу се истакла Пена Граматова са девет погодака, док су капитенка Мијаиловић и Ива Петровић постигле по седам.
У екипи гошћи из Дебељаче најбоље су биле Тања Ристић и Анастасија Радановић, које су уписале по шест голова.
Црвено-беле у наредном, седмом колу, гостују Зајечару. Утакмица је на програму у недељу од 18 часова.