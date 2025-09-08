РУКОМЕТАШ ВОЈИН ЧАБРИЛО ДОНОСИ СВЕЖУ ЕНЕРГИЈУ И ПОТВРЂУЈЕ СПРЕМНОСТ ЕКИПЕ ЗА НАСТУПАЈУЋУ СЕЗОНУ: Нови почетак за вицешампиона Србије
Рукометаши Војводине успешно су завршили припремни период, а убедљивом победом над Кикиндом ставили су тачку на серију контролних утакмица пред старт нове сезоне Аркус лиге, која почиње у суботу.
Током турнира у Скопљу, чета Владана Матића уписала је две победе и један пораз, показавши да се новајлије добро уклапају у систем искусног тренера. Ако је судити по партијама у Македонији – све је легло на своје место.
Један од играча који се посебно истакао је Војин Чабрило, млађи брат звезде Динама Вељка Чабрила, који је прошле сезоне проглашен за најбољег играча Суперлиге.
– Веома сам задовољан играма у припремном периоду. Показали смо заједништво, солидну физичку спрему и квалитет. Уписали смо само један пораз, и то против одличне екипе Пелистера. Ове утакмице су јасан показатељ да смо спремни за почетак Аркус лиге и да имамо највише циљеве. Звање шампиона Србије је најважнија ствар за Војводину и желимо да се на крају сезоне дичимо управо њим – поручио је Чабрило, који је у Нови Сад стигао из француског Тулуза.
Верује у напредак у правој средини
Војин Чабрило потписао је уговор на две сезоне са Рукометним клубом Војводина и уверен је да ће у том периоду значајно напредовати.
– Сваки тренинг и свака утакмица су прилика за раст и исправљање грешака. Имам одличне саиграче и тренере, и трудим се да свакодневно учим од њих. Уживам у разговорима са тренером Матићем, који има велико искуство и помаже нам да константно напредујемо. Верујем да ћу током наредне две године напредовати као играч – поручио је двадесетједногодишњи специјалиста за одбрану.
Млади леви бек има само речи хвале за атмосферу у екипи:
– Није ми било тешко да се спријатељим и уклопим са овако добрим момцима. Ту сам месец и по дана и све је одлично. Атмосфера је врхунска – како на терену, тако и у свлачионици и током дружења. У екипи сам са добрим људима и играчима – рекао је Чабрило.
У првом колу Аркус лиге, Војводина дочекује Врање у суботу, 13. септембра, од 18 часова, док у другом колу гостује повратнику у елитни ранг, зрењанинском Пролетеру. Новосађани ускоро почињу и европску кампању. У борбу за трофеј Еврокупа крећу 11. или 12. октобра, када играју први меч против С.И.Ф-а са Фарских Острва, у другом колу трећерангираног европског такмичења.