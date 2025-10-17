РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋА ДОЧЕКУЈУ ДУБОЧИЦУ У АРКУС ЛИГИ: Борба за сваку лопту
17.10.2025. 14:39 14:41
Коментари (0)
Рукометаши Југовића пред почетак сезоне у Аркус лиги јасно су истакли да желе помак у односу на претходну и место на средини табеле.
То значи да Каћани морају да побеђују и оне екипе које су објективно гледано квалитетније, а управо ће у суботу у дуелу са Дубочицом имати прилику да то ураде. Меч се игра од 19 сати у Каћу.
–Знамо да нам у госте долази изузетно квалитетна и добро уиграна екипа. Дуели са њим су увек захтевни и игра се чврст, мушки рукомет. Иако се на табели котирају боље од нас свесни смо наше снаге и желимо да их савладамо. Пут до победе је јасан, фокус од првог минута и борба за сваку лопту – јасан је средњи бек Каћана Здравко Драгољевић.